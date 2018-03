City, cada vez mais perto do título, recebe o Chelsea

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dez rodadas do fim da Premier League, o Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, entrou na contagem regressiva para saber quando será campeão. A equipe do artilheiro Aguero está com 75 pontos. O Manchester United, segundo colocado, tem 59. Vitória sobre o Chelsea neste domingo (4), às 13h, em casa, pode deixar o City a quatro jogos da conquista do campeonato, dependendo do resultado do United, que enfrenta o Crystal Palace na segunda (5). Mas do outro lado do gramado do Etihad Stadium, o Chelsea também precisa muito dos três pontos para manter-se na briga por uma vaga na Liga dos Campeões 2018/2019. Os quatro primeiros colocados vão ao próximo torneio continental. O Chelsea começou a rodada na 5ª posição.