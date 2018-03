MC Soffia diz que deseja 'uma geração que possa respeitar o corpo do outro' 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com uma irmã de um ano chamada Heloísa, MC Soffia diz que deseja que a pequena cresça e encontre uma geração diferente da que viveu quando começou a cantar sobre empoderamento feminino e negro aos seis anos. "Uma geração que possa respeitar o corpo do outro e a raça das pessoas. Uma geração que possa se aceitar como é, se amar, e também que ajude as outras mulheres". Nesta quinta (8), a cantora se apresenta num evento na praça Antonio Prado, em frente ao prédio da Bovespa, em São Paulo, com atrações culturais promovido pela Globo em celebração ao Dia da Mulher. Segundo a emissora, o objetivo da ação "é dar protagonismo para as mulheres, ampliando a discussão sobre o seu papel dentro da cadeia produtiva do entretenimento". "Eu fico muito contente e feliz [de participar do evento] porque vejo que as mulheres estão se ajudando, elas mostram que podem fazer coisas sozinhas e isso é muito importante", diz. Aos 14 anos, a rapper diz que sua luta não tinha tanta representatividade quando começou a fazer sucesso. "Quando eu era pequena, me inspirava muito na Beyoncé, na Rihanna e também na Willow Smith, filha do Will Smith. Aqui, não tinha representatividade, não encontrava quem me representasse. Além disso, a minha família falava e me ensinava muito sobre esse e outros assuntos. Então, fui fazendo as músicas pra que outras pessoas pudessem se inspirar em mim também. Agora, tem muita youtuber que fala sobre feminismo também." NA TV Fãs da rapper também assisti-la no Altas Horas, atração semana da Globo comanda da por Serginho Groisman, neste sábado (3). Também participam do programa a cantora Laura Pausini, artista italiana que divulga sua nova música, "Novo", feita em parceria com a dupla Simone & Simaria. "Encontrei nessa dupla uma energia muito semelhante à minha."