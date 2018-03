Marcelinho Paraíba recebe alta antes do previsto e visita companheiros no CT

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelinho Paraíba deixou o hospital na manhã deste sábado (3). Internado na última quinta-feira (1º) com suspeita de AVC, o jogador do Treze-PB recebeu alta antes do previsto e fez uma visita ao presidente do clube paraibano, Juarez Lourenço, e aos seus companheiros no CT. De acordo com o clube, Marcelinho ficará agora dez dias em total repouso e sob avaliação médica. Depois desse período será possível determinar se o jogador precisará de mais dias de descanso ou se já poderá retomar as atividades no time paraibano. O Treze-PB ainda evita fazer qualquer previsão sobre o retorno de Marcelinho Paraíba aos gramados. Segundo informações do clube, que descartou qualquer tipo de sequela, o jogador sofreu uma isquemia, quadro não tão grave, mas que exige observação, repouso completo e acompanhamento próximo dos médicos. A ideia de Marcelinho é ir ao estádio Amigão neste domingo (4) para prestigiar o clássico. Treze e Campinense jogam a partir das 16h (de Brasília), em duelo pela décima rodada do Campeonato Paraibano.