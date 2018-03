Prefeitura renova parceria com clubes para distribuição de ingressos

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) renovou na sexta-feira (2/3), a parceria com o Clube Atlético Paranaense, o Coritiba Foot Ball Club e o Paraná Clube, para o repasse de ingressos para jogos do Campeonato Paranaense e Brasileiro, para crianças e adolescentes integrantes das atividades do programa Escola+Esporte=10 (EE10).

“Ficamos muito felizes com a continuidade do projeto, que aproxima os jovens de seus ídolos, fomenta sonhos e estimula as famílias a frequentarem os estádios, tornando a festa desse esporte ainda mais bonita”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

Em 2017, a parceria com os clubes resultou na distribuição de 4.200 ingressos, sendo a metade para as crianças e adolescentes integrantes do EE10, e o restante aos familiares e responsáveis que os acompanham aos estádios.

Visita - Para celebrar a parceria, os alunos das atividades de futebol de campo do EE10 na regional Bairro Novo, receberam a visita dos jogadores Thiago Heleno (Atlético Paranaense), Julio Rush (Coritiba) e Guilherme Biteco (Paraná Clube). Os jogadores conversaram com os jovens, tiraram fotos e distribuíram autógrafos, após anunciarem a retomada da distribuição de ingressos.

“Fico muito feliz de participar desse projeto, pois dá para ver a empolgação nos olhos de cada criança. É uma oportunidade para eles acompanharem seus times, vivenciarem o esporte e se divertirem com a família”, disse Thiago Heleno.

Julio Rush, que neste ano, subiu da base para os profissionais do Coritiba, destacou a importância da ação que fortalece o esporte como instrumento de cidadania. “É muito legal anunciar uma parceria que irá promover momentos de diversão”, disse Rush.

Rush acredita que dividir sua história de vida com as crianças é uma forma de motivá-las. “Espero incentivá-las a buscarem seus sonhos, tanto no esporte como em outra profissão que escolherem”, disse o jogador.

“A parceria entre os clubes e a Prefeitura faz com que o esporte se torne parte da vida das crianças, tanto como lazer, quanto na prática de atividades que irão ajudá-las a se desenvolverem e buscarem seus objetivos”, ressaltou Guilherme Biteco.

Ingressos - O repasse de ingressos é exclusivo para jogos realizados pelas equipes em Curitiba, com a quantidade variando de acordo com as partidas. A cada semana, uma cota é distribuída para os dez Núcleos Regionais da Smelj e os participantes do EE10 podem solicitá-los. A preferência na distribuição é para os participantes com maior frequência nas atividades e que ainda não tiverem ido a um jogo.