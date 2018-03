PSG diz que cirurgia de Neymar foi bem-sucedida

SÉRGIO RANGEL BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O atacante Neymar foi submetido na manhã deste sábado (3) a uma cirurgia no pé direito no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Segundo postagem do Paris Saint Germain no Twitter, a operação do camisa dez foi um sucesso. De acordo com o clube francês, a reabilitação do atleta começa imediatamente sob a supervisão de um fisioterapeuta da equipe. Dentro de seis semanas um relatório será feito para esclarecer uma possível data de retorno aos treinamentos. No último domingo (25), o jogador quebrou o osso chamado quinto metatarso no final do clássico contra o Olympique, pelo Campeonato Francês. Chamado de osteossíntese, o procedimento cirúrgico é feito com a colocação de um parafuso que aproxima os fragmentos do osso separados pela fissura para facilitar a cicatrização. Uma ala do hospital foi reservada para o atleta e seus convidados. A mãe de Neymar e dois representantes do PSG passaram a manhã no espaço reservado. Por causa da cirurgia, Neymar deverá ficar de fora da atual temporada do PSG. O objetivo do jogador é estar recuperado antes do início do período de preparação da seleção para a Copa do Mundo, previsto para o dia 21 de maio. Antes da operação, o médico Rodrigo Lasmar disse que o atacante vai voltar aos gramados em, no máximo, três meses. Caso a reabilitação seja longa, o atacante só terá condições de jogar na reta final do período de preparação da seleção para a Copa da Rússia. PORTARIA AGITADA A presença de Neymar agitou a portaria do hospital. Por volta das 10h, um grupo de amigos chegou com um isopor cheio de cervejas e ficou cantando pagodes na calçada em frente do Mater Dei. “Vou beber, vou farrear”, cantavam os estudantes, vestidos com camisas de clubes e da seleção brasileira. Alguns usavam máscaras com o rosto de Neymar. Um deles fantasiado de dinossauro. A calçada também serviu para uma pelada improvisada por dois meninos de sete anos vestidos com a camisa da seleção. O bate-bola foi registrado por dezenas de fotógrafos. Por volta do meio dia, um grupo de mais de 30 motoqueiros aproveitou a presença dos jornalistas e fizeram um protesto na porta do hospital contra o aumento dos combustíveis. A chegada dos motoqueiros complicou o trânsito nos arredores. Eles ficaram cerca de 20 minutos na portaria, tiraram fotos com faixas e ainda puxaram um “Fora, Temer!”.