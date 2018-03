Kaysar e Patrícia se beijam com ajuda de Gleice no BBB 18

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um "empurrãozinho" de Gleici, rolou beijo entre Kaysar e Patrícia na festa Roda de Samba, que aconteceu no Big Brother Brasil 18, reality show da Globo, nesta sexta (2). Patrícia, que há dias já investia no relacionamento, foi direta: "Você quer ou não quer?". O refugiado sírio desconversou, até que acreana Gleici se aproximou da dupla e juntou as cabeças até que o beijo saiu. Líder da semana, Patrícia brincou: "Solta os fogos". Logo depois, a "sister" fez um elogio ao pé do ouvido de Kaysar: "Beijo bom". "Ainda não começou o beijo de verdade", respondeu o queridinho da casa. Após a balada, no quarto da liderança, os dois trocaram mais uns amassos na cama de Patrícia, quando o refugiado tentou sair e deitar na sua cama, no chão. Patrícia até que tentou impedir: "A gente não vai avançar sinal". Diego, que estava deitado na cama com os dois, ainda brincou: "Não mesmo porque eu estou aqui do lado." O garçom, então, pede para o brother: "Fala para ela que eu quero ir para a minha cama. Me deixa em paz, cara". Todos riem.