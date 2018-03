Defesa Civil vai preparar brigadistas para as unidades de saúde

A Coordenadoria da Defesa Civil da Prefeitura está começando neste sábado (3/3), a partir da Unidade de Saúde Parolin (Regional Portão), a fase experimental do Plano de Preparação para Emergências nos espaços da rede municipal de saúde. O primeiro passo da iniciativa é a capacitação para brigada de emergência, que será oferecida no local à equipe do serviço de saúde. Cerca de 30 pessoas são esperadas.

Durante oito horas de formação teórica com os representantes da Defesa Civil Rodrigo Alípio e Marcelo Santos, os participantes serão instruídos sobre como agir em situações como incêndios, ataques de abelhas, desastres naturais e invasão da unidade.

Depois dessa capacitação, os participantes passarão à elaboração do plano de emergência, com suporte de instrutores da Defesa Civil. A seguir, serão preparados para executar o plano e, por último, farão duas simulações. A previsão é de que a primeira ocorra neste primeiro semestre e a outra até o mês de dezembro.

Como na educação - “Isso é mais segurança e proteção para a comunidade porque vai formar brigadistas aptos a tomar as decisões cabíveis de forma organizada e sistemática”, explica o coordenador da Defesa Civil municipal, Nelson Ribeiro, que participou da abertura do evento.

A meta, diz ele, é ter uma ação tão eficiente na saúde como é o programa Conhecer Para Prevenir (CPP) na educação. O CPP, como é conhecido, tem brigadistas entre alunos, professores e demais trabalhadores das 208 creches e 185 escolas municipais. Com 13 anos de história em Curitiba, já recebeu dois prêmios.