Após cirurgia, Neymar tem alta prevista para domingo

(foto: Reprodução Instagram)

SÉRGIO RANGEL BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Em pronunciamento sem direito a perguntas, os médicos Rodrigo Lasmar e Gerad Saillant disseram que a a cirurgia no pé direito do atacante Neymar foi feita com sucesso e sem intercorrência. Neste sábado (3), o jogador foi submetido a uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito. A intervenção durou cerca de uma hora e 15 minutos. Lasmar informou que a alta de Neymar está prevista para a manhã deste domingo (4). O jogador deverá fazer o início do tratamento, que prevê longos períodos de repouso, na sua mansão em Mangaratiba, município da costa verde fluminense. No domingo (25), o atacante sofreu uma fratura no pé direito no final do clássico contra o Olympique, pelo Campeonato Francês. Neymar será reavaliado em seis semanas "com exames de imagens para avaliar a resposta do atleta". Segundo Saillant, é impossível definir um prazo para o ex-santista voltar ao futebol antes desses exames. Na quinta (1º), Lasmar disse que o jogador voltaria aos gramados em, no máximo, três meses. A Copa do Mundo será aberta em junho. "O prazo de recuperação vai depender muito da evolução do jogador", disse o médico. De acordo com a nota publicada no site da CBF, a cirurgia consistiu na colocação de um parafuso associado a um enxerto ósseo [para acelerar a recuperação] colocado ao nível da lesão do quinto metatarso. SEM DIVERGÊNCIAS COM O PSG No seu rápido pronunciamento, Saillant fez questão de negar que tenha ocorrido divergência de Neymar com o clube francês. "Foi feito tudo de acordo com o atleta, seus familiares e os diretores do clube", disse Saillant, que desembarcou na sexta (2) no Brasil para acompanhar a cirurgia. Presidente e fundador do Instituto do Cérebro e da Medula Espinhal, referência mundial em ortopedia e traumatologia, o médico foi o responsável pela cirurgia no joelho de Ronaldo em 2000. No início da tarde, o jogador já estava no quarto assistindo pela TV o jogo do PSG. Lasmar contou também que o trabalho do fisioterapeuta Rafael Martins, que é contratado pelo PSG e pela CBF, começou imediatamente. O atacante está num andar exclusivo no Hospital Mater Dei. Ele tem a companhia da mãe, de amigos e dirigentes do clube francês.