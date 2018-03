Seis crianças fazem bolo por vaga de Júnior Bake Off Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seis confeiteiros mirins vão disputar neste sábado (3) a semifinal da primeira temporada do reality show culinário Júnior Bake Off Brasil. Os minichefs Sarah, Arthur, Duda, Thales, Noah e Naná vão enfrentar duas provas para definir quem serão os quatro finalistas do programa. Na prova criativa, as crianças vão ter de fazer um naked cake decorado. A cor da massa do bolo será definida por sorteio feito com cupcakes escondidos em uma tigela de chantilly. Já na prova técnica, os pequenos terão de fazer um bolo detalhado com a imagem de uma caixa de brinquedos. Para ajudá-los, a confeiteira Camila Poli, vencedora da segunda temporada do Bake Off Brasil - Mão Na Massa, vai dar dicas de como fazer modelagem em pasta americana. Junior Bake Off Brasil vai ao ar no sábado, a partir das 21h30, no SBT.