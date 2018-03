(foto: PRF-PR)

Três pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na tarde deste sábado, 3, na BR-277, em São Luiz do Purunã, município de Balsa Nova.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do km 137, sentido Curitiba, e envolveu uma carro e um caminhão. Chovia no momento do acidente.

As duas vítimas foram encaminhadas para hospitais de região, uma delas, em estado grave.

