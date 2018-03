Cauã Reymond brinca de Wolverine e leva fãs à loucura

(foto: Reprodução Instagram)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cauã Reymond parece que tem gostado de atiçar seus fãs com fotos e legendas engraçadinhas. Depois de compartilhar uma foto sem camisa lavando seu jipe que fez os seguidores abusarem da criatividade nos comentários, neste sábado (03), o ator posou novamente sem camisa, desta vez imitando a pose (e o shape!) do herói dos quadrinhos Wolverine.

"Super natural.

Brincando de Wolverine no intervalo da gravação", escreveu o ator, que aparece nos bastidores da série "Ilha de Ferro", da Globo. Os fãs, é claro, não pouparam elogios e comentários engraçados. "Vem ser meu X-Men", disse uma. "Calma, amor, já estou voltando", escreveu outro. "Só consigo pensar: me mostra essas garras e vem com forçaaaa! Kkkkk Que homem!", brincou o blogueiro Hugo Gloss. Solteiro desde que terminou seu namoro com a modelo Mariana Goldfarb, Cauã está focando no trabalho. Recentemente, ele foi cotado para "O Sétimo Guardião", próxima novela das 21h da Globo. Porém, por conta das gravações de "Ilha de Ferro", ele não poderá estar na trama escrita por Aguinaldo Silva.