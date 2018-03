Roupeiro morre dentro de quadra em partida de futsal na Espanha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida deste sábado (3) entre Naturpellet Segovia e Movistar Inter, válida pelo Campeonato Espanhol de Futsal, foi suspensa aos 15 minutos depois que o roupeiro do Inter, Cecilio Rodríguez, passou mal e morreu em quadra. A informação é do jornal Marca. De acordo com a publicação, o fisioterapeuta do clube, José Prieto, e o presidente, José Manuel Saorín, tentaram reanimá-lo com o desfibrilador logo em seguida, mas Rodríguez não resistiu. A ambulância chegou oito minutos depois, e os árbitros do jogo decidiram suspender o duelo, que estava 3 a 2 para o Inter.