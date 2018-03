Ex-Chapecoense rescinde contrato na China e é oferecido ao Inter

MARINHO SALDANHA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A passagem do atacante Rossi pelo futebol chinês foi curta. Vendido pela Chapecoense ao Shenzhen Football Club em julho do ano passado, o jogador rescindiu vínculo recentemente. De pronto foi oferecido a uma série de clubes, entre eles o Internacional. Com 24 anos, o atacante fez 35 jogos e marcou sete gols pela Chape no ano passado. Foi vendido ao Shenzhen por 3,5 milhões de euros (R$ 14 milhões). Porém não se adaptou ao clube asiático. Na última quinta-feira, o diretor de futebol do Inter, Adauri Silveira, disse em entrevista coletiva que o elenco vermelho estava fechado. Mas abriu a possibilidade da realização de algum negócio de ocasião. Sem vínculo, Rossi pode assinar com qualquer clube de forma gratuita. Segundo apurou a reportagem, ele não foi oferecido apenas ao Internacional, mas a Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e São Paulo, entre outros clubes. Na carreira do atleta ainda constam passagens por Goiás, São Bento, Operário, Paraná, Ponte Preta, Fluminense, Flamengo e Ferroviário.