Greca percorre festival de inovação do Vale do Pinhão

O prefeito Rafael Greca visitou nesse sábado (03/3), no espaço de eventos Usina 5, no Prado Velho, o Movimenta Curitiba – o festival de ideias e produtos de relevância social promovido pela Prefeitura por meio do ecossistema de inovação Vale do Pinhão. “A luz dos pinhais faz muita coisa boa e o que estamos vendo aqui prova isso”, disse Greca. A programação segue até domingo (04/3), com entrada gratuita.

O prefeito ficou entusiasmado com o que viu, a começar pela localização da praça de eventos, na antiga sede da empresa Emílio Romani. “Sabiam que eu vinha aqui comprar açúcar”, contou aos idealizadores do empreendimento. O local tem 60 mil metros quadrados e capacidade para receber 13 mil pessoas. “É um espaço interessante para o Vale do Pinhão e próximo da Linha Verde porque, além da estrutura e das características, não tem vizinho. Dá pra fazer barulho à vontade”, disse, referindo-se à possibilidade de realização de grandes eventos técnicos e culturais para adultos e crianças, à noite ou durante o dia.

A convite do empresário Rodrigo Contin, deu uma volta no carro elétrico Ecotech 4, produzido na cidade de Pinhais, ao lado de Curitiba. “Além de ser ecológico e bom para andar na cidade, entrei nele e saí com facilidade”, disse, bem-humorado, referindo-se ao espaço interno do veículo, que é recarregável .

Greca também visitou a tenda onde estão expostas as experiências ambientais e sociais reunidas pela organização não governamental Sociedade Global. Entre elas estão as propostas de alimentação comunitária dos Voluntários da Sopa Vegana e de arte popular do Instituto Incanto. Antes de ir embora, o prefeito conheceu a pista de corrida de drones, onde recebeu noções sobre pilotagem do equipamento.