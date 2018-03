Fla vence Botafogo em jogo com gol irregular e expulsão de Vinicius Jr.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0, neste sábado (3), no estádio Nilton Santos, o Engenhão. O gol da partida, no entanto, foi irregular. Isso porque Rhodolfo, que marcou aos 3 minutos do primeiro tempo, estava impedido no lance que estufou as redes. O resultado representa a recuperação do Flamengo na Taça Rio, que vinha de uma goleada por 4 a 0 para o Fluminense. No fim do jogo, Vinicius Jr fez falta dura e acabou expulso. Com a vitória, o Flamengo chega aos seis pontos e se mantém na liderança do Grupo B. O Rubro-negro volta a campo na quarta, quando visitará o Boavista. O Botafogo, por sua vez, se mantém com seis pontos e cai para a quarta posição do Grupo C. O Alvinegro encara o Bangu, na terça-feira. JOGO O Flamengo não demorou a abrir o placar no Nilton Santos. Logo aos 3 minutos, Diego cobrou falta para área e viu Rhodolfo subir mais que Igor Rabello para estufar as redes de cabeça. O detalhe é que o zagueiro estava em posição irregular, mas o impedimento não foi marcado e o gol acabou sendo validado. Um dos principais destaques do Flamengo, Lucas Paquetá parecia viver tarde iluminada. Ousado, ele deu um belo drible em cima de Marcinho, do Botafogo, ao puxar contra-ataque. Ele deu uma lambreta e foi parado com falta pelo alvinegro. Aos 22min, o Botafogo chegaria ao empate com gol muito parecido com o do Flamengo. Valencia cobrou na cabeça de Kieza que desviou para as redes. O atacante estava em posição irregular. Dessa vez a arbitragem acertou e anulou o lance. O gol anulado foi apenas o início de uma pressão do Botafogo. Dois minutos depois, o time arranjou boa falta na lateral da área. Valencia bateu direto para o gol e obrigou Diego Alves a fazer boa defesa e evitar o empate dos donos da casa. Se o primeiro tempo foi bem aberto com diversas oportunidades, o segundo foi bem diferente. Com chances bem reduzidas, a partida ficou restrita no meio de campo. O clima também esquentou e vários cartões foram distribuídos. As bolas paradas, então, viraram uma boa oportunidade para as equipes. O Botafogo por muito pouco não chegou ao empate quando Marcelo cabeceou firme para o gol de Diego Alves. O goleiro do Flamengo fez um milagre ao evitar o empate do Alvinegro. SUB-20 A preliminar do clássico entre Flamengo e Botafogo foi a decisão da Taça Guanabara sub-20. Com gol de Yuri, aos 41 minutos do segundo tempo, e o Flamengo sagrou-se campeão. Na comemoração, os garotos Michael e Luiz Henrique fizeram o gesto do "chororô" para a torcida do Botafogo. Após o apito final, mais polêmica na celebração do título. FLAMENGO Diego Alves; Rodinei, Réver (Léo Duarte), Rhodolfo e Renê; Jonas, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro (Vinicius Jr) e Everton; Henrique Dourado (Felipe Vizeu) T.: Paulo César Carpegiani BOTAFOGO Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso; Rodrigo Pimpão (Brenner), João Paulo, Léo Valencia (Marcos Vinícius) e Ezequiel (Leandro Carvalho); Kieza T.: Alberto Valentim Árbitro: João Batista de Arruda Auxiliares: Luiz Antonio Muniz de Oliveira e Gabriel Conti Viana Público/Renda: 7.126 pagantes e 8.745 presentes/R$ 286.543,00 Cartões amarelo: Rodrigo Pimpão, Ezequiel, Marcelo, Leandro Carvalho e Moisés (BOT); Diego, Lucas Paquetá, Jonas e Henrique Dourado (FLA) Cartão vermelho: Vinicius Jr (FLA) Gols: Rhodolfo, do Flamengo, aos 3 minutos do primeiro tempo.