(foto: Rede News 24 Horas) (foto: Rede News 24 Horas)

A chuva que começou no meio da tarde deste sábado, 3, e entrou pela madrugada deste domingo, 4, provocou estragos e alagamento vários pontos da cidade. No bairro Portão, a chuva invadiu o estacionamento do Shopping Palladium. A Linha Verde foi tomada pela água do Hauer ao Pinheirinho.

De acordo com o boletim da Defesa Civil do município, a Central de Operação da Guarda Municipal atendeu 23 ocorrências, por toda a cidade até as 21 horas. As regionais com o maior número de ocorrência foram Tatuquara, CIC, Portão, Bairro Novo.

Na regional Tatuquara, três famílias tiveram as casas destelhadas e precisaram ser alojadas em moradias de parentes. Na regional CIC, foram registradas situações de alagamentos nas vilas Barigui, Luana, Sabará, Vila Verde e Itatiaia.

No Portão, na Unidade de Saúde Parolin, parte do telhado desabou. No bairro CIC, houve a queda do muro da Escola Municipal Professor Dario Veloso.

Na Regional Boa Vista, uma comunidade terapêutica para idosos alagou e os idosos foram remanejados pela Secretaria Municipal da Saúde. A Fundação de Ação Social foi acionada para encaminhar colchões e cobertores.

Por volta das 20h30, linhas de ônibus precisaram parar para aguardar baixar o nível da água. As linhas afetadas foram: 624-Vila São Pedro, 515-Iguape II, 560-Alferes Poli, 663-Vila Cubas, 506-Bairro Novo e 561-Guilhermina.

As equipes das administrações regionais estão mobilizadas nas ruas, atendendo as ocorrências e definindo se haverá a necessidade de preparar locais para receber as pessoas que possam vir a ficar desabrigadas. Os técnicos da Defesa Civil e Fundação de Ação Social estão atentos para garantir toda a assistência necessária às famílias.

Na esquina do posto Pelanda não dá para passar tem que voltar pela santa Bernadete. Há informaçõs de um desmoronamento de terra na Wenceslau Brás.

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) informou que Curitiba registrou 42 milímetros de chuva. A média é de 123 milímetros para todo o mês de março. O volume de chuva registrado na cidade neste sábado quase foi o mesmo de todo o mês no ano passado, quando foram registrados 44 milímetros.

Conforme informações do Simepar, o temporal ocorre devido a uma tempestade que se formou no interior e avançou lentamente para Curitiba. A previsão é de também chova forte na região neste domingo (4).