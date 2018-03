Valentim elogia postura do Botafogo e lamenta erro da arbitragem em derrota

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Flamengo não abalou a confiança do técnico Alberto Valentim em seus comandados. Contente pelo desempenho do time, o treinador, por outro lado, lamentou bastante o erro da arbitragem que resultou no gol da vitória do Rhodolfo, que estava impedido. Além do gol do Flamengo, houve um gol bem anulado de Kieza e um cartão amarelo que deveria ser dado a Jonas para Henrique Dourado. Na sequência, o volante voltou a fazer nova falta e levou outra advertência ainda no primeiro tempo. "Foi erro da arbitragem. Quando saiu o gol do Flamengo e depois anularam o nosso [Kieza]. Fui até o quarto árbitro e disse que torcia para que eles tivessem acertados nos dois lances. Infelizmente errou um e acertou no outro. E depois ainda teve a situação do cartão do Jonas, que poderia ter mudado o jogo", disse Valentim. Sobre o desempenho da equipe, Valentim não escondeu a satisfação mesmo com a derrota para o rival. Segundo o treinador do Botafogo, o time teve uma das melhores atuações na temporada e mostra evolução a cada partida. "Gostei da forma como o Botafogo jogou. O time, mesmo em desvantagem no placar com gol irregular, não perdeu o equilíbrio. A ideia é essa. Tivemos boas chances, assim como o Flamengo, claro. Mesmo com o resultado ruim, o time está de parabéns", afirmou Valentim. Com a derrota, o Botafogo se mantém com seis pontos e cai para a quarta posição do Grupo C. O Alvinegro volta a campo na terça-feira, quando medirá forças com o Bangu, no Nilton Santos.