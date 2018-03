SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.019 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado (3), em Maceió (AL), foram os seguintes: 23, 41, 46, 52, 54, 59. O prêmio estimado para o próximo sorteio, na quarta-feira (7), é de R$ 40 milhões. Confira o rateio oficial: Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 54 apostas ganhadoras, R$ 48.889,92 Quadra - 4 números acertados - 4.043 apostas ganhadoras, R$ 932,84 QUINA O sorteio do concurso 4.620 da Quina também não teve vencedor em sua principal premiação. Os números sorteados neste sábado (3) foram os seguintes: 16, 20, 27, 67 e 80. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 5, é de R$ 5 milhões. Confira o rateio oficial: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 52 apostas ganhadoras, R$ 9.434,00 Terno - 3 números acertados - 5.000 apostas ganhadoras, R$ 147,53 Duque - 2 números acertados - 14.6226 apostas ganhadoras, R$ 2,77 TIMEMANIA Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.151 da Timemania. Os números sorteados neste sábado (3) foram os seguintes: 10, 12, 14, 29, 41, 44, 70. O time de coração é o Guarani/SP. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 6, é de R$ 2 milhões Confira o rateio oficial: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 22.649,38 5 números acertados - 153 apostas ganhadoras, R$ 845,91 4 números acertados - 3.296 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 30.155 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração - Guarani/SP - 8.752 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA-SENA Uma aposta acertou as seis dezenas do primeiro sorteio da Dupla Sena neste sábado (3). O prêmio de R$ 780.628,60 do concurso 1.763 saiu para um bilhete em São Gotardo, em MG. Os números sorteados foram os seguintes: 1º sorteio – 15, 16, 18, 24, 37, 40; 2º sorteio - 17, 20, 26, 34, 39, 47. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 6, é de R$ 200 mil. Confira o rateio oficial: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora R$ 780.628,60 Quina - 5 números acertados - 17 apostas ganhadoras R$ 3.150,73 Quadra - 4 números acertados - 566 apostas ganhadoras R$ 108,15 Terno - 3 números acertados - 12.536 apostas ganhadoras R$ 2,44 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores Quina - 5 números acertados - 16 apostas ganhadoras R$ 3.012,89 Quadra - 4 números acertados - 724 apostas ganhadoras R$ 84,54 Terno - 3 números acertados - 13.516 apostas ganhadoras R$ 2,26 FEDERAL O concurso 05263 da Federal também ocorreu neste sábado (3). Confira os bilhetes sorteados e o rateio: 1º bilhete - 83604 - 700.000,00 2º bilhete - 69392 - 28.000,00 3º bilhete - 13098 - 26.000,00 4º bilhete - 26647 - 22.000,00 5º bilhete - 73304 - 20.040,00