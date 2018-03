'Corra!' vence o Spirit, o maior prêmio do cinema independente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Corra!", filme de terror com subtexto racial, foi o grande vencedor do Spirit Awards, maior prêmio do cinema independente, levando os prêmios de melhor longa e melhor direção (para Jordan Peele). A cerimônia aconteceu na noite deste sábado (3), em Los Angeles, na véspera da noite do Oscar. O Spirit Awards é o maior prêmio voltado ao cinema independente. Nos últimos quatro anos, os vencedores do Spirit acabaram levando o Oscar de melhor filme. Isso pode ser um bom sinal para "Corra!", que viu suas chances crescerem conforme "A Forma da Água" minguou com denúncias de plágio. Na trama, um jovem negro é chamado para conhecer a família de sua namorada, branca, num típico subúrbio americano. A parti dali, eventos surreais passam a tomar forma. Também saíram premiados do Spirit outras três apostas para o Oscar: "Três Anúncios para um Crime, "Me Chame pelo Seu Nome" e "Lady Bird". O primeiro levou os troféus de atriz (Frances McDormand) e ator coadjuvante (Sam Rockwell). Timothée Chalamet levou o prêmio de ator pelo segundo, e o terceiro venceu por roteiro. "Eu, Tonya", história sobre a patinadora olímpica Tonya Harding, levou por roteiro e atriz coadjuvante. Veja a lista de vencedores Melhor filme: "Corra!" Melhor atriz: Frances McDormand, por "Três Anúncios para um Crime" Melhor ator: Timothée Chalamet, por "Me Chame pelo Seu Nome" Melhor diretor: Jordan Peele, por "Corra!" Melhor ator coadjuvante: Sam Rockwell, por "Três Anúncios para um Crime" Melhor atriz coadjuvante: Allison Janney, por "Eu, Tonya" Melhor documentário: "Visages, Villages", de Agnès Varda e JR Melhor filme estrangeiro: "Uma Mulher Fantástica", de Sebastián Lelio (Chile) Melhor montagem: "Eu, Tonya" Melhor roteiro: "Lady Bird" Prêmio John Cassavetes: "Life and Nothing More", de Antonio Méndez Esparza Prêmio Robert Altman: "Mudbound: Lágrimas sobre o Mississippi" Melhor estreia: "Ingrid Goes West", de Matt Spicer Melhor roteiro de estreante: "Doentes de Amor"