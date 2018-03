Matuidi diz que Neymar tentou convencê-lo a permanecer no PSG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Blaise Matuidi disse que colegas de Paris Saint-Germain, incluindo o então recém-chegado Neymar, tentaram convencê-lo a não trocar o clube francês pela Juventus em agosto do ano passado. "Não vou entrar em detalhes, mas tive uma conversa com o Neymar", afirmou o jogador em entrevista ao diário francês "L'Equipe". "Também falei muito com Daniel Alves, com Thiago Motta também. Em suma, todos queriam que eu ficasse", completou. Matuidi listou os motivos que acredita que levaram os companheiros a pedirem a permanência. "Além das minhas qualidades, passei seis anos em Paris e conheço perfeitamente o clube", comentou. A saída do volante curiosamente está vinculada à chegada de Neymar, uma vez que o PSG se viu obrigado a vender alguns jogadores depois de tornar o astro brasileiro a contratação mais cara da história do futebol. Os dois atuaram juntos por apenas três minutos, em um jogo contra o Guingamp. Negociado com a Juventus por 20 milhões de euros (R$ 74 milhões na conversão à época), Matuidi nega arrependimento por não ter seguido o conselho dos então companheiros. "Minha escolha estava feita. Ficaria frustrado no final da minha carreira se não atuasse no exterior. E está sendo uma linda experiência", explicou. Matuidi, 30 anos, disse ainda que está "evoluindo como jogador" na Juventus. Ele inclusive foi titular na vitória por 1 a 0 sobre a Lazio neste sábado, resultado que deixou o time de Turim a apenas um ponto do líder Napoli no Italiano.