Londrina, Curitiba e São José dos Pinhais dominam a Superliga B no vôlei feminino

São José dos Pinhais venceu em casa (foto: Thiago Paes/Federação Paranaense)

A fase de classificação da Superliga B do vôlei feminino foi encerrada neste sábado (3), com domínio paranaense. Foram três partidas envolvendo equipes do Paraná e três vitórias. Além disso, a classificação geral tem os três times nas primeiras colocações.

Invicta e líder na classificação da Superliga B, o Londrina/Positivo enfrentou fora de casa o ADC/Bradesco, em Osasco (SP). O time londrinense levou a melhor por 3 sets a 1 (28/26, 20/25, 25/13 e 25/22), em 1h44. A derrota deixou o clube paulista em quinto.

Já em território paranaenses, o Curitiba Carob House/CMP manteve a boa sequência e venceu mais uma. Desta vez o triunfo foi sobre o Lavras Vôlei (MG), por 3 sets a 0 (25/16, 25/20 e 25/9), em 1h20 de confronto no ginásio do Círculo Militar do Paraná, em Curitiba. Com os três pontos conquistados neste jogo o time curitibano também assegurou vaga direta para a semifinal, enquanto o Lavras terminou na sexta posição e disputará as quartas de final.

Também em casa, o São José dos Pinhais entrou em quadra ainda com chances de chegar em segundo, mas a vitória no tiebreak contra o CEFA (RS) tirou um ponto precioso do clube paranaense, que termina fase classifictória em terceiro. As parciais foram apertadas – 25/21, 24/26, 21/25, 25/19 e 15/11 -, no jogo que durou 2h14, no ginásio Ney Braga, em São José dos Pinhais. O resultado deixou o time gaúcho em quarto.

Os confrontos das quartas de final, datas e horários serão confirmados nos próximos dias pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Pelo regulamento da Superliga B feminina 2018, os play-offs das quartas e das semifinais serão disputados em dois jogos (ida e volta), e, em caso de uma vitória para cada time, a definição será em Golden Set (de 25 pontos) realizado imediatamente ao final da segunda partida. A grande decisão será no dia 07 de abril, na casa do finalista de melhor campanha.