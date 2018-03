Folha de S.Paulo promove Seminário Turismo e a Internacionalização do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha de S.Paulo promove no dia 15 de março (quinta-feira) o Seminário Turismo e a Internacionalização do Brasil. No evento, especialistas discutirão as principais características da área no país, falando sobre pontos positivos e barreiras ao turismo, além da regulamentação do setor. O seminário terá início às 8h, na Pinacoteca do Estado de São Paulo (Praça da Luz, 2 Luz, São Paulo). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site Folha Eventos. Confira abaixo a programação: SEMINÁRIO TURISMO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO BRASIL Dia 15 março (quinta-feira) CREDENCIAMENTO E WELCOME COFFEE HORÁRIO: das 8h às 9h ABERTURA: O que são medicamentos biológicos e biossimilares? HORÁRIO: das 9h às 9h30 MESA 1: A importância do turismo para a economia brasileira HORÁRIO: das 9h30 às 10h20 MESA 2: O que trava o turismo nacional? HORÁRIO: das 10h20 às 11h10 COFFEE BREAK HORÁRIO: das 11h10 às 11h40 MESA 3: Turismo como política de Estado HORÁRIO: das 11h40 às 12h30 MESA 4: Diferentes tipos de turismo dentro de um mesmo Brasil HORÁRIO: das 12h30 às 13h20 ENCERRAMENTO HORÁRIO: das 13h20 às 13h25