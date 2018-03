De virada, Novorizontino vence o Ituano no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Novorizontino venceu o Ituano de virada, por 3 a 2, em partida disputada na noite deste sábado (3) no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O time de Itu abriu o placar com Júnior Santos e ampliou o marcador com Marcelinho. Mas em um intervalo de cinco minutos o Novorizontino fez três gols e conseguiu virar. Alisson Safira anotou os dois primeiros gols dos donos da casa, aos 14 e 17 minutos do segundo tempo. Adilson Goiano fez o terceiro aos 19 minutos e garantiu a vitória. Com o resultado, o Novorizontino chegou à vice-liderança do grupo C, com 14 pontos. Já o Ituano, que também tem 14 pontos, continua na segunda colocação do grupo A. Com gol no fim, Botafogo-SP bate o Santo André e se isola em 2º no Grupo D SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um gol aos 42 minutos do segundo tempo, o Botafogo-SP bateu o Santo André, na noite deste sábado (3), pelo placar de 1 a 0. A partida, que aconteceu no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, foi válida pela décima rodada do Campeonato Paulista. Lucas Taylor marcou para o Botafogo-SP no final da partida após Dodô passar a bola, que recebeu livre na área e mandou a para o fundo das redes, sem defesa para o Neneca. Com a vitória, o Botafogo-SP se isolou na segunda posição do Grupo D, com 15 pontos. Seguido por Red Bull Brasil, com 12, e Mirassol, com 11. O Santos é o líder do grupo, com 17 pontos. O Santo André se mantém na lanterna do Grupo B, com 8 pontos, e deixa o time do ABC perto da Série A2 do Paulista. O Botafogo-SP vai enfrentar o São Caetano, às 19h15, desta quinta-feira (8), pela penúltima rodada da primeira fase do Paulistão. O Santo André tem o Linense pela frente, na quarta-feira (7), às 17h, no Gilbertão. Red Bull Brasil e São Bento empatam e lutam para seguir no Paulista SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Red Bull Brasil e São Bento ficaram só no empate, em 0 a 0, no jogo da tarde deste sábado (3) pela décima rodada do Campeonato Paulista. A equipe de Campinas terá dois jogos para tentar a classificação para as quartas de final. Atualmente, ocupa da terceira colocação do Grupo D, com 12 pontos. Melhor na tabela do Grupo C, o São Bento tem 14 pontos e ocupa a vice-liderança, mas pode perder o posto se o Novorizontino vencer o Ituano no jogo deste sábado, às 21h30. A definição de quem cai e quem segue na disputa pelo título acontece até o fim da próxima semana, dia 11 de março. A partir desta terça-feira, os times voltam a campo pela penúltima rodada da primeira fase do campeonato. O São Bento joga primeiro, na terça-feira (6), contra o Ituano, às 19h15, e depois pega o Santos na Vila Belmiro, às 17h. O Red Bull Brasil enfrenta a Ponte Preta, em Campinas, às 21h30, e fecha a campanha contra o São Paulo, no Morumbi, às 17h.