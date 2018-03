Governo da Irlanda oferece bolsas para graduação e pós em qualquer área

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo da Irlanda está promovendo um programa que disponibiliza bolsas de estudos para estrangeiros interessados em completar graduação, mestrado e doutorado em universidades do país. A iniciativa oferece 60 bolsas de 10 mil euros (R$ 39,8 mil) para bancar um ano de estadia na Irlanda, além de isentar os selecionados do pagamento de taxas de matrícula e mensalidade das faculdades. A oportunidade contempla pessoas que queiram cursar o último ano da graduação em instituições irlandesas, assim como profissionais interessados em cursar um programa de mestrado de um ano. Também é oferecido financiamento para um ano de pesquisas de um programa de mestrado ou de doutorado que tenha duração mais longa. Para aplicar para a bolsa, o candidato precisa antes ter completado o processo de candidatura e ter sido aceito em uma universidade irlandesa. Não há limitação quanto à área do conhecimento do curso. Para se inscrever, basta enviar um formulário preenchido e uma série de documentos por e-mail para GOI-IES2018@hea.ie até 23 de março. As aulas deverão ter início entre setembro e outubro de 2018. Mais informações sobre a iniciativa podem ser consultadas no link site hea.ie