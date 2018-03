Capitão da Fiorentina é encontrado morto em hotel antes de jogo

Astori: morte de doença súbita (foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O capitão da Fiorentina, Davide Astori, foi encontrado morto no quarto do hotel onde a equipe estava concentrada para o jogo contra a Udinese, deste domingo (4). A informação foi confirmada pelo time italiano e o confronto válido pelo Campeonato Italiano foi adiado. A rodada inteira foi adiada.

"A Fiorentina, profundamente devastada, é forçada a comunicar que seu capitão Davide Astori morreu por doença súbita. Pela situação terrível e delicada e, principalmente, por respeito à família, pedimos a sensibilidade de todos", escreveu a Fiorentina em sua conta oficial no Twitter.

O zagueiro tinha 31 anos e idade e as primeiras informações são de que Astori morreu dormindo. Ele começou a atuar no futebol profissional no ano de 2006, quando vestiu a camisa do Milan. Astori teve passagens por times como Cagliari e Roma e foi convocado 14 vezes vezes pela seleção da Itália.