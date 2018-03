Famosos lamentam a morte de Tônia Carrero

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Famosos lamentaram a morte da atriz Tônia Carrero que aconteceu na noite de sábado (3), aos 95 anos, após uma parada cardíaca na clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio. "Descanse em paz minha amada amiga Tônia Carrero, luz, e muita gratidão por sua existência. Estrela, diva e esplêndida. O mundo perde Tônia. #riptoniacarrero", escreveu Zezé Motta no Instagram. O ator Miguel Thiré, neto de Tônia, também fez uma homenagem: "Obrigado minha avó, você foi uma mulher sensacional". Kadu Moliterno disse que o Brasil perde uma grande estrela. "Tive a honra e o privilégio de trabalhar em 'Água viva' de Gilberto Braga! #toniacarrero #estrela #atriz #saudades". Leona Cavalli disse que ver Tônia na TV a fez decidir virar atriz também. "Viva Tonia Carrero! Nossa grande estrela, maravilhosa, linda, inteligente, luminosa!!! Foi a primeira grande atriz que vi, ainda adolescente, marcou a minha vida pra sempre. Foi vendo Tonia como 'Sarah Bernhardt' que decidi ser atriz. Era apaixonada pela arte, pelo teatro pela vida. Vá em paz, sua estrela continuará brilhando onde quer que vá, BRAVO TÔNIA". A atriz Luísa Thire, neta de Tônia, contou à Globo News que a família ainda está decidindo o local do velório neste domingo e o corpo de Tônia deve ser cremado na segunda-feira para aguardar a chegada de dois netos da atriz que moram em Lisboa e Canadá.