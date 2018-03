"Estava 'pescando' na internet e caiu essa sereia", diz Kaká sobre noiva

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador Kaká revelou que conheceu a noiva, a modelo Carol Dias, enquanto "pescava" nas redes sociais. A declaração aconteceu durante o "Altas Horas", da Globo, no sábado (3). "A primeira vez que nos vimos foi na casa de um amigo nosso, aqui em São Paulo. Mas a gente se conhecia pelas redes sociais", afirmou Carol. "Fui curtir umas fotos dela", admitiu Kaká. "Ele estava pescando na internet", devolveu Carol. "E aí caiu essa sereia na minha rede (...) Mandei uma mensagem, a gente começou a trocar mensagens, mas a gente se encontrou mesmo pela primeira vez aqui em São Paulo na casa desses amigos", completou o jogador. Kaká oficializou o namoro com Carol Dias somente em dezembro de 2016, cerca de um ano e meio depois de sua separação da ex-mulher Carol Celico --o casal tem dois filhos juntos. Sempre muito discreto, Kaká pediu a (então!) namorada em casamento em postagem publicada em outubro do ano passado.