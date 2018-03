Corrida em São Paulo marca Dia Internacional da Síndrome de Down

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para marcar o Dia Internacional da Síndrome de Down, o Instituto Olga Kos realiza no próximo dia 25, quatro dias após a data oficial, a quarta edição da Corrida e Caminhada pela Inclusão no Pacaembu, zona oeste de São Paulo. A largada está marcada para 7h, na praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. Os percursos serão de cinco e dez quilômetros para os corredores e de quatro quilômetros para a caminhada. Todos os inscritos receberão kit com camiseta, garrafa de água, toalha e sacola. Os três primeiros colocados de cada modalidade, nas categorias masculina, feminina, pessoas com deficiência masculina e feminina e cadeirantes geral serão premiados com troféus. Quem completar a prova também receberá um kit com fruta, uma bebida hidratante e medalha. Além de promover a inclusão, a corrida chama a atenção para o trabalho do instituto, que coordena projetos esportivos e culturais para cerca de 3.000 crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual. Para participar, os atletas podem se inscrever pelo site (https://goo.gl/p7ynej). 4ª CORRIDA E CAMINHADA PELA INCLUSÃO Onde: Estádio do Pacaembu - praça Charles Miller, Pacaembu, São Paulo, SP Quando: Dom. (25): 7h