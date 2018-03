Ex-goleiro do Real dá susto em jogo do Espanhol e é levado para hospital

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-goleiro do Real Madrid e atual jogador do Espanyol, Diego López se chocou acidentalmente com Sadiku, durante a partida contra o Levante, neste domingo (4), e caiu em campo inconsciente. O arqueiro foi levado para o hospital, onde foi diagnosticado um traumatismo craniano, segundo o jornal "Marca". Ainda quando estava no gramado, Lopez recuperou a consciência, mas ficou um pouco confuso. O goleiro ainda realizará mais exames no hospital para descartar outro tipo de lesão. O lance aconteceu nos 40 minutos do primeiro tempo e o goleiro Pau López entrou no lugar do companheiro de posição. Válido pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, o jogo terminou com um empate em 1 a 1.