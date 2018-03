Movimenta Curitiba tem mais um dia de festival no Vale do Pinhão

O Movimenta Curitiba, primeiro evento realizado por todo o ecossistema de inovação da capital, continua neste domingo (4), na Usina 5, no Prado Velho, com oportunidades de negócios na área de inovação, além de uma programação para toda a família. No sábado (3), primeiro dia do festival, a programação teve início com palestras, paineis, exposições de startups e rodada de negócios para estudantes, empreendedores e pessoas em busca de novos desafios. O evento gratuito, que tem apoio da Prefeitura, também oferece muita música, food trucks, atividades culturais, competição de Harley-Davidson e até corridas de drones.

“Organizado pelo Vale do Pinhão, o ecossistema de inovação da capital, o Movimenta Curitiba está sendo o ponto de encontro para empreendedores em busca de novas oportunidades e negócios”, salienta Tiago Francisco da Silva, diretor técnico da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. Ele lembra que a rede, idealizada pelo prefeito Rafael Greca e fomentada pela prefeitura, é formada por empreendedores, startups, poder público, universidades, investidores, grandes empresas e o terceiro setor e atua em conjunto para fortalecer o desenvolvimento sustentável e de negócios inovadores da capital.

O engenheiro Rodrigo Scorsin, 47 anos, foi com as filhas Bruna, 8 anos, e Maria Luiza, 12 anos, conhecer as novidades apresentadas no Movimenta Curitiba pelas startups, empresas e outros integrantes do Vale do Pinhão. “Gosto muito de tecnologia e também quero acompanhar o que estas empresas estão desenvolvendo em soluções inovadoras. Também penso muito nas minhas filhas. Afinal, elas fazem parte deste momento desta nova economia”, explica ele. Nos dois dias do festival, aproximadamente 55 startups estão expondo e 92 palestras e paineis estão sendo oferecidos em diferentes barracões do espaço. Também está ocorrendo uma rodada de negócios.

Programas da Prefeitura voltados a inovação também estão sendo mostrados no Movimenta Curitiba. No sábado, o espaço Worktiba Imap no evento realizou workshops para mais de 300 pessoas. Os coworkers do Worktiba Barigui apresentaram seus projetos desenvolvidos no espaço colaborativo, assim como a Fundação de Ação Social (FAS) mostrou seus projetos de capacitação e empreendedorismo, o que chamou a atenção de empreendedores sociais presentes no evento. A coach Carla Mendes aplicou a metodologia LEGO Serious Play para desenvolver as qualidades, criatividade e pontos positivos nos empreendedores. Já o especialista em marketing Fawez Tarbine realizou um workshop sobre as pessoas de sucesso, como elas pensam e sua trajetória, com o objetivo de motivar carreiras e empreendedores. A programação do espaço segue durante o domingo, com apresentações, workshop e rodadas de negócios entre os presentes.

Para a estudante de Relações Internacionais Andessa Streit, 22anos, o Movimenta Curitiba está realmente sendo uma grande vitrine para o ecossistema de inovação da capital. “O Movimenta tem palestras sobre empreendedorismo e sustentabilidade feitas por donos de startups e empresários e também há muitas empresas bacanas expondo, como uma que faz carros elétricos em Pinhais e outra que monta impressoras 3D”, enumerou ela.

O engenheiro Leonardo Oyama, 33 anos, também esteve no evento no sábado e saiu empolgado com as inovações apresentadas. “Atuo na área de finanças e encontrei uma startup aqui que tem uma solução que preciso. Quem sabe não podemos fazer alguma parceria”, salientou ele.

O empresário Augusto Cezar Moreira de Jesus, 38 anos, contou que participou das palestras para se atualizar sobre os que as empresas voltadas a inovação estão desenvolvendo. “Tudo muda muito rápido hoje. É preciso estar sempre atualizado”, justificou. Essa preocupação do empresário, afirma Rodrigo Okener, fundador da startup Clean House Express e palestrante do Movimenta Curitiba, é fundamental. “As mudanças estão ocorrendo muito rapidamente”, justificou ele, que ministrou a palestra “A Inspiração no Caos”.

Drones e cultura

Um dos destaques do Movimenta Curitiba é a corrida de drones, uma parceria do Centro Europeu e do Microsoft Innovation Center. No sábado, aconteceu a classificação dos 20 participantes e algumas brincadeiras com manobras. “Estamos mostrando aqui de forma divertida toda a funcionalidade desta tecnologia, usada em áreas como fotografia, urbanismo e coleta de dados, e também divulgando nossa Escola de Drones”, explica Cassiano Soares, diretor de Ensino e Inovação do Centro Europeu. No domingo, pela manhã, ocorre a final da competição de drones.

A Fundação Cultural de Curitiba está presente no Movimenta Curitiba com intervenções de vários artistas até domingo. Nos dois dias, o artista e professor Tuca Kawai e o produtor cultural e intermediador artístico Lucas Kzau estão sendo facilitadores da intervenção Cola CTBA, que propõe a criação de um mural criativo. No sábado, houve intervenção performática com a artista Camila Bernini. No domingo, 15 horas, será a vez de Richard Rebello. E a partir das 16h, os artistas Eduardo Amato, Larissa Fantini e Marina Ramos farão a performance Coordenadas Possíveis. Também está previsto o lançamento da edição de 2018 do Domingo de Bolso, que oferece shows e atrações ao ar livre e que terá novidades na programação neste ano.

No sábado, Dia Internacional dos Dados Abertos, o Movimenta Curitiba também teve um mini hackathon, com 60 jovens estudantes fazendo coleta e análise de dados públicos. Também durante todo o fim de semana, 14 coletivos estão reunidos em uma grande tenda para mostrar projetos juntos às comunidades do Parolin e Prado Velho. “O Coletivos em Movimento, que reúne todos os grupos, oferece apoio a catadores, espaço de convivência comunitária e cozinha comunitária, além de projeto para descobrir talentos, de incentivo ao empreendedorismo e de oportunidades de emprego”, exemplificou Diego da Silva, integrante da Sociedade Global, responsável pela articulação conjunta de todos os grupos.