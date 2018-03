O Oscar será entregue neste domingo (4). Teoricamente, ‘A Forma da Água’, com 13 indicações, é o favorito. Contudo, de acordo com as premiações de eventos anteriores, ‘Três Anúncios para um Crime’ pode levar o prêmio máximo. Desta vez, as categorias de atores parecem já decididas. VEJA AQUI alguns palpites para a festa deste domingo.