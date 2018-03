Neymar ganha alta e embarca de muletas em jatinho

Neymar, de muletas: acompanhado de Bruna Marquezine (foto: Reprodução / SporTV)

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar deixou o hospital Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, Minas Gerais, de helicóptero na manhã deste domingo (4). Logo em seguida, o craque do Paris Saint-Germain foi direto para o aeroporto de Pampulha e embarcou em um jatinho com Bruna Marquezine, a mãe Nadine e a irmã Rafaella. A Globo News exibiu imagens do embarque do jogador que acenou ao notar que estava sendo filmado de um helicóptero. Bruna também percebeu a câmera e entrou no avião. Neymar passou por uma cirurgia no sábado para corrigir uma fissura no quinto metatarso do pé direito que aconteceu durante o jogo do PSG contra o Olympique de Marselha. Na sexta, Bruna publicou no Instagram uma foto em que aparece sentada no colo dele em uma cadeira de rodas e brincou. "Rolê no possante novo do Mozão. Amo tua leveza, tua alegria, Neymar. Já, já 'cê' tá 100%. Amém", escreveu ela.