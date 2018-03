Comitiva do Grêmio chega a Barcelona para assinar venda de Arthur

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, e o advogado Gabriel Vieira já estão em Barcelona. Nos próximos dias, a comitiva gremista vai analisar os contratos de venda de Arthur. A negociação está fechada desde a última semana, resta vencer o trâmite burocrático. O plano do Tricolor é observar garantiras e contratos com cuidado para fazer a venda exatamente nos moldes que pretende. Conforme informou o UOL Esporte na última semana, a Arthur não está com os dirigentes e a ida mira assinar os documentos necessários. Na segunda-feira os representantes do clube encontrarão a direção do Barcelona em uma reunião definitiva sobre o acordo. Por opção do comando técnico, Arthur ainda não atuou uma partida sequer nesta temporada. Renato Gaúcho repete sempre que questionado que o jogador ainda não está seguro da lesão que teve no tornozelo esquerdo. Ele completou recentemente três meses fora dos gramados. A ida de Arthur vai se consolidar apenas em janeiro. Até lá ele poderá atuar normalmente pelo Grêmio. A NEGOCIAÇÃO Pela venda de 60% dos direitos do atleta, o Grêmio receberá 30 milhões de euros (R$ 120 milhões) em três parcelas. O montante pode crescer mais 10 milhões de euros (R$ 40 milhões), dependendo do número de participações de Arthur pelo Barça e de sua primeira renovação de contrato. Por lá, o meio-campista de 21 anos vai assinar vínculo de cinco temporadas. Lesionado, Arthur ainda não atuou uma partida sequer neste ano. Segundo informa o Grêmio, não há qualquer relação entre a ausência e a negociação com o Barcelona.