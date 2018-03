Neymar deixa BH e escolhe mansão no RJ para iniciar recuperação

THIAGO FERNANDES E JOÃO HENRIQUE MARQUES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Pouco mais de 24 horas após dar entrada no centro cirúrgico do Hospital Mater Dei para passar por um procedimento de correção da lesão no quinto metatarso, Neymar deixou o local para iniciar a recuperação. Na manhã deste domingo, o craque do Paris Saint-Germain recebeu alta e saiu de helicóptero rumo ao aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, com destino a Mangaratiba, cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro. Neymar estava em um helicóptero acompanhado da namorada, a atriz Bruna Marquezine, que chegou a Belo Horizonte na noite do último sábado. O jogador desceu de muletas no aeroporto, encontrou a mãe (Nadine) e a irmã (Rafaela). O craque, com os familiares, embarcou no jatinho para iniciar o processo de fisioterapia em sua mansão no Rio de Janeiro. O camisa 10 do PSG será avaliado pelas próximas seis semanas, período em que a equipe francesa julga necessário para definir uma data para o retorno aos treinamentos. O período de tratamento do jogador deve ultrapassar os dois meses, o que deve afastar o atleta da reta final da temporada europeia. O clube, que concentra as informações sobre o jogador com a anuência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ainda não se pronunciou sobre os planos para a recuperação do atacante brasileiro. Neymar vai ser acompanhado de perto pelo fisioterapeuta Rafael Martini, que trabalha pessoalmente com o jogador, no PSG e também na seleção. O preparador físico Ricardo Rosa, que mora em Paris, viaja durante esta semana para também auxiliar na recuperação do craque. Em sua casa na cidade de Mangaratiba, Neymar contará com a companhia da mãe, da irmã e de alguns amigos, além de Bruna Marquezine. O pai, por outro lado, chega ao Rio de Janeiro durante a semana, depois de assistir na terça-feira ao duelo entre PSG x Real Madrid, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.