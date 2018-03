"Na minha casa, namorado da Ana Clara não dorme", afirma Ayrton

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto aguardavam a prova da comida, os brothers conversaram sobre namorar em casa e Ayrton foi enfático sobre o assunto. "Na minha casa, namorado não dorme. Eu não deixo", garantiu o carioca, na manhã deste domingo (4). "Melhor dormir dentro de casa, do que namorar fora", discordou Mahmoud. "Faz tudo fora e quando chega em casa não vai fazer?", completou Caruso. Então, o patriarca da família tentou se justificar, apesar da filha ainda não estar namorando: "É complicado porque ela é filha. É diferente." O sexólogo disse que ainda não concorda com o colega de confinamento. "Eu ainda vou dar camisinha, porque eu não quero ser avô", alegou sobre futuro filho. "Eu namoro desde os 18 anos e todos dormiram lá em casa, no meu quarto. Não tem problema, não", opinou Paula. Depois de escutar os brothers, Ayrton continuou com a mesma convicção: "O namorado da Ana Clara não vai dormir no mesmo quarto que ela, não." A estudante de jornalismo escutou toda a conversa e preferiu não dar seu ponto de vista sobre o assunto.