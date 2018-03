Porsche 718 Cayman GTS tem preço de R$ 447 mil

718 Cayman desenvolve 365 HP de potência (foto: Divulgação)

A Porsche apresenta o primeiro exemplar da versão mais potente da linha de esportivos de dois lugares da marca chegou ao Brasil. A versão GTS como motor boxer turbo de quatro cilindros do 718 Cayman desenvolve 365 HP de potência ­– um ganho de 15 HP em relação ao Cayman S. Na comparação com a geração anterior, equipada com motor aspirado de 6 cilindros, o ganho de potência é de 25 HP. O comprador pode optar por câmbio automático PDK de sete marchas (que permite torque máximo de 430 Nm) ou manual de seis marchas (torque máximo de 420 Nm). A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 4,1 segundos (com câmbio PDK e Sport Plus acionado) e a velocidade máxima é de 290 km/h.. Os números de desempenho são os mesmos para o conversível 718 Boxster GTS, que também já está sendo vendido na rede Porsche. Contribuem para o desempenho e a dirigibilidade as rodas Carrera S de 20 polegadas, o pacote Sport Chrono, o gerenciamento de suspensão ativa (PASM) e o Porsche Torque Vectoring (PTV) com bloqueio mecânico transversal do eixo traseiro. Visualmente, o 718 Cayman GTS se diferencia pelos faróis dianteiros e lanternas traseiras escurecidas, inscrições em preto e saídas de escape pretas centralizadas, entre outros detalhes. O sistema de escape esportivo faz o som do motor ser mais encorpado, enfatizando o caráter da versão GTS. Por dentro, bancos, aro do volante, alavanca de câmbio e revestimento de teto são em Alcântara. O 718 Cayman GTS chega ao Brasil com preço inicial de R$ 447.000,00 - valor sem frete e sem pintura metálica. O 718 Boxster GTS parte de R$ 467.000,00 nessas mesmas condições.