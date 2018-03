Hyundai lança caminhão leve HD 80

Modelo é o sucessor do HD 78, oferecendo evoluções (foto: Divulgação)

A Hyundai vota a fabricar seu caminhão leve no Brasil, agora com o nome de HD 80. O veículo recebeu novo motor diesel 3.0 biturbo com 170 cavalos e teve o peso bruto total (PBT) ampliado de 7,8 para 8 toneladas, daí a troca de nome. O preço sugerido é de R$ 118,8 mil. O motor é fornecido pela FTP Industrial e utiliza tecnologia EGR, que dispensa o uso de aditivo Arla 32. A transmissão é manual de cinco marchas. O modelo é produzido na Caoa Montadora em Anápolis (GO), ao lado do caminhão semileve HR e dos utilitários esportivos Tucson, New Tucson e ix35. A fábrica passou por mudanças para montar o novo caminhão. Em relação ao antigo HD 78, o HD 80 recebeu nova grade dianteira. O interior teve o quadro de instrumentos e o console central redesenhados. O caminhão ganhou também computador de bordo. O Hyundai HD 80 traz agora freios pneumáticos em vez de hidráulicos e sistema antitravamento (ABS) de série. Os eixos e as suspensões passaram por mudanças. Forma revistos os feixes de molas, amortecedores e barras estabilizadoras dianteira e traseira.