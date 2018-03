Mustang na Slaviero

(foto: Divulgação)

O Ford Mustang fechou mais um mês na liderança do segmento de carros esportivos e esportivos premium em fevereiro. Desde a abertura do programa de pré-venda, em meados de dezembro, o modelo agora passa de 200 unidades comercializadas, o equivalente a cerca do dobro da somatória de todos os concorrentes da categoria no mesmo período. A pré-venda do Mustang continua até o final de março, com um sistema de atendimento exclusivo feito por meio do site www.mustangford.com.br e ou nas concessionárias Ford Slaviero. Oferecido na versão GT Premium, topo de linha, o esportivo tem preço de lançamento de R$299.900 e a reserva é feita com o pagamento de 10% desse valor. As primeiras unidades começam a ser entregues aos proprietários em Curitiba no final deste mês.