Produto é eficiente voltado a pessoas jurídicas e físicas, diz André Malucelli, diretor do banco (foto: Valquir Aureliano)

A poupança, apontada como o melhor investimento para quem tem pequenas quantias, a cada redução da taxa básica de juros do mercado, fica menos atraente. No ano passado, a rentabilidade apresentada por esta modalidade ficou em 6,80%, bem abaixo da média apresentada pelos CDBs (Crédito de Depósito Bancário) e CDIs (Crédito de Depósito Interbancário). Por isso, quem tem um pouco mais que R$ 1000 disponível para investir, ou seja, não tem previsão de precisar deste montante por pelo menos seis meses uma boa opção é o CDB 180 Flex Paraná Banco, com prazo de carência de 180 dias.

O produto, lançado no mercado há duas semanas, pode ser considerado a porta de entrada para novos investidores na instituição. Com vencimento para três anos e taxa de 105% do CDI, o produto tem liquidez diária após 180 dias de aplicação, tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e não tem incidência de tarifas bancarias. “Com taxa compatível e liquidez diária é um produto eficiente voltado tanto para pessoa física quanto jurídica”, diz o diretor de captação do Paraná Banco, André Malucelli.

O executivo afirma que o produto foi idealizado para atender uma necessidade percebida no mercado. “O CDB 180 Flex atende ao investidor que não tem pressa para resgatar o valor investido. Quanto maior for o tempo aplicado, menor será a alíquota de Imposto de Renda a ser recolhido, que de acordo com as normas de mercado vão de 22,50% a 15% dependendo do prazo escolhido.

Malucelli ressalta que está na hora da população deixar de entender que o único produto de varejo é a poupança que, em tempos de juros baixos, apresenta um rendimento muito pequeno. “Hoje a poupança paga cerca de 70% da taxa Selic, atualmente em 6, 75%, o que é um valor muito baixo”, diz. “E o nosso CDB rende em média 28% a mais que a poupança, sendo ainda mais muito mais rentável ao longo de dois, três ou cinco anos”, afirma.

O executivo lembra que atualmente os investidores têm um mecanismo de proteção eficiente chamado de FGC (Fundo Garantidor de Crédito) que garante o valor de até R$ 250 mil por CPF em cada instituição, até o limite máximo global de R$ 1 milhão. “A pessoa tem a mesma garantia que ela tem na poupança com uma rentabilidade maior”, explica.

Com este novo produto, o Paraná Banco que é um banco comercial especializado em crédito consignado, com uma área ativa de investimentos, pretende se ‘mostrar’ mais ao curitibano. Malucelli revela que a proposta é revelar que Curitiba tem um banco muito bom com produtos bem rentáveis e perto de todos. “As pessoas ainda não entendem muito o Paraná Banco, por isso que a gente está se expondo um pouco mais do ponto de vista institucional, para dizer o que a gente faz, explicando que aqui tem bons ratings, tem produtos de investimentos bastante interessantes e diversificados, sejam em CDBs ou fundos”, conta.

O Paraná Banco oferece vários produtos de investimento que vão de CDBs, a letras financeiras, voltadas mais para grandes investidores, e uma família de fundos de renda variável. “São fundos de ações que investem em empresas que pagam bons dividendos e, por isso, apresentaram excelente performance no ano passado”, finaliza Malucelli.

Abrir uma conta no Paraná Banco é muito fácil , pois basta entrar no site e o processo leva 10 minutos e gratuito.

Glossário

Fundo Garantidor de Créditos (FGC)

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) é uma associação civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado do Brasil, que administra um mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores, permitindo a eles recuperar, até um limite máximo determinado, os depósitos ou créditos mantidos em instituição financeira, em caso de sua falência ou liquidação. O FGC garante aplicações em LCI (Letra de Crédito Imobiliário), CDB (Certificado de Depósito Bancário), poupança, DPGEs (Depósito a Prazo com Garantia Especial) e depósitos à vista em conta corrente. O mecanismo foi criado em 1995, pelo Conselho Monetário Nacional e é mantido pelas instituições financeiras obrigadas a contribuírem com um porcentual do valor dos depósitos.



Rating

Rating é palavra em inglês usada para designar em investimento, a classificação de crédito, avaliação de risco.



CDI

Crédito de Depósito Interbancário é também um título que deriva dos títulos de mesmo nome emitidos por instituições financeiras como bancos. Estes títulos são como empréstimos de curtíssimo prazo (1 dia) feitos entre as instituições financeiras a fim de sanarem o seu caixa.



CDB

Crédito de Depósito Bancário é um título nominativo privado emitido por instituições financeiras e vendidos ao público como forma de captação de recursos. Eles são negociados tanto a partir de uma taxa fixa de juros (pré-fixados) quanto de uma taxa vínculada a índices econômicos (pós-fixados). Seus prazos e condições variam de instituição para instituição e a rentabilidade deles estão sujeitas à incidência de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e Imposto de Renda (IR). Além disso, as aplicações em CDB são objeto de garantia ordinária do Fundo Garantidor de Créditos.

Por regra do Banco Central, os bancos precisam “fechar” o dia com saldo positivo no caixa, mas se em um dia eles tiverem saques acima do previsto e que superem os depósitos podem acabar fechando o dia negativo, e para isso pegam dinheiro emprestado. Este dinheiro é então emprestado através de um CDI. E é justamente a taxa média dos CDIs de um dia que acabou virando padrão para o custo do dinheiro em todos os tipos de empréstimos. E é por isso que a maior parte dos investimentos tem rendimento atrelado a um porcentual do CDI.