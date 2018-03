Feiras do Peixe entram na programação de março

Prefeitura de Araucária incentiva a produção de peixes no município (foto: Ascom/PMA)

A semana da Sexta-Feira Santa tem, tradicionalmente, as feiras de peixe promovidas pelas prefeituras da Grande Curitiba. As primeiras a divulgar os eventos forma Araucária e Piraquara, que realizam as suas feiras nos dias 28, 29 e 30 de março. Em Araucária, a Feira do Peixe Vivo de 2018 ocorrerá no Parque Cachoeira nos dias 28 e 29. A Feira do Peixe Vivo, organizada pela Prefeitura, é um importante canal para a comercialização e também para o consumo dos peixes produzidos no município. A feira chega à sua 28ª edição.

Em Piraquara, a 23ª Feira do Peixe Vivo será realizada nos dias 29 e 30 de março. O evento será realizado na praça Chafic Boazar (Av. Getúlio Vargas, 67 – ao lado da Casa da Memória), e na Regional do Guarituba (Rua Betonex, 2330), com início a partir das 9 horas. Serão comercializados bagres, traíras, carpas e tilápias.