Delegado confirma morte de torcedor agredido por santistas antes de clássico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O delegado Francisco Del Poente, da delegacia central de Itaquaquecetuba (45 km de São Paulo), confirmou a morte de Danilo da Silva dos Santos, 31, neste domingo (4). Ele foi agredido por torcedores santistas que iam ao Pacaembu para assistir o clássico entre Santos e Corinthians. "Não posso passar detalhes do caso porque ainda estamos registrando e colhendo depoimentos. Mas o torcedor morreu, infelizmente", disse o delegado. Foram presos 21 torcedores do Santos. Danilo da Silva dos Santos deu entrada no Hospital Santa Marcelina, na grande São Paulo. Segundo policiais que atenderam à ocorrência, o torcedor chegou ao local sem vida. O hospital não confirma a informação e diz que apenas pode passar detalhes com autorização da família da vítima. Outros quatro torcedores tiveram ferimentos leves e foram liberados. Segundo a Polícia Militar, os 21 presos eram integrantes da Torcida Jovem. A Folha de S.Paulo tentou falar com dirigentes da organizada, mas não conseguiu contato. Durante a briga, um carro foi depredado e uma moto, incendiada. O clássico no Pacaembu teve apenas a presença de santistas, já que por decisão do Ministério Público e da Secretaria de Segurança Pública, apenas os torcedores do time mandante podem comparecer.