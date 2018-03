(foto: Geraldo Bubniak)

SAIBA MAIS Manifestantes atingidos pela chuva fecham Contorno Sul por seis horas

A atuação do Coritiba por 3 a 0 contra o Maringá, em pleno Couto Pereira, obviamente não agradou ao técnico Sandro Forner. Ainda assim, o comandante coxa-branca tratou de evitar críticas mais fortes ao time, que entrou em campo repleto de jogadores reservas, alguns até fazendo suas estreias na temporada.



“Se nós saíssemos na frente, seria um outro jogo. Tivemos oportunidades e não foi uma só, foram várias oportunidades. Depois tomamos um gol de bola parada e atrás do placar fica muito mais difícil. Ainda tentamos na volta do segundo tempo, mas logo tomamos um gol de bola parada novamente e aí realmente fechou o jogo”, resumiu o técnico sobre a partida. “Não temos um time muito alto. Estamos tentando melhorar isso, acho que 80% dos gols que tomamos foram em bolas altas”, emendou.



Ainda segundo Forner, o desempenho coxa-branca foi ‘horrível’. “Sabíamos que o jogo era difícil, mas não esperavámos isso.” Ainda assim, tratou de minizar a culpa dos atletas.



“Entendemos a insatisfação da torcida, mas vamos precisar desses jogadores que atuaram jogo. É precoce e até injusto fazer a avaliação dos jogadores com apenas uma partida”, afirmou Forner. “É impossível manter todos os jogadores que já estavam jogando, havia um risco altíssimo de lesão e não iremos correr esse risco.”



Para o jogo contra o Paraná, na próxima quarta-feira, a tendência é que a maior parte dos titulares volte a campo, segundo adiantou o treinador. “Provavelmente jogará o time que vinha jogando, a não ser que a gente tenha algum problema. Precisamos dar ritmo (aos titulares) pensando no jogo do Goiás, então só não jogará quem não tiver condições mesmo”, finalizou.