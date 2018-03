Casas da Leitura terão programação voltada para discutir o papel das mulheres na sociedade brasileira: programação do Março Lilás (foto: Franklin de Freitas)

O governador Beto Richa e a secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, abrem, hoje, às 9 horas, o Mês Estadual da Mulher, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. O evento acontece no Auditório Poty Lazzarotto do Museu Oscar Niemeyer.

A programação para a data inclui atividades diversificadas, como apresentações musicais, mesa-redonda e as palestras da coordenadora estadual do Procon-PR, Claudia Silvano, que falará sobre Mulher Consumidora e Mulher Empresária, e com a psicóloga Ana Artigas, sobre Inteligência Relacional. O credenciamento para assistir às palestras começa às 8 horas.

A programação para o mês da Mulher já começou no dia 1º na área cultural, com a abertura da exposição Harmonia, no Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR). Na quarta-feira, às 18 horas, o Museu Alfredo Andersen inaugura a mostra Mulheres, uma coletânea de retratos femininos pintados pelo artista norueguês Alfredo Andersen. A Biblioteca Pública do Paraná inicia a partir do dia 8 a veiculação do projeto Agora é que são elas – 10 poetas paranaenses.

Corrida

Ontem aconteceu a 17ª edição da Corrida da Mulher, que passou por ruas dos bairros Ahú, Centro Cívico e São Lourenço. Foram duas provas: de seis e de 10 quilômetros. Ambas tiveram largada e chegada no Museu Oscar Niemeyer. O trajeto utilizado para o percurso das atletas foi compartilhado, sendo uma pista para carros e outra para as participantes da corrida.

A prova maior incluiu vias do bairro Centro Cívico, como a Cândido Abreu, Mateus Leme e Marechal Hermes, até a Rua João Guariza, no bairro São Lourenço.

Março lilás

A partir de hoje, as Casas da Leitura vão ter uma extensa programação com o objetivo de discutir o papel das mulheres na sociedade brasileira. São diversas ações gratuitas, entre varais literários, cafés da manhã e rodas de leitura em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A programação integra o Março Lilás, promovido pela Prefeitura de Curitiba e Fundação Cultural em diversos espaços municipais.

A abertura das atividades acontece hoje, às 10h30, com um varal literário com poemas, imagens e contos curtos de autoras latino-americanas, na Casa de Leitura Manoel Carlos Karam, no bairro Santo Inácio. O varal continua em exposição até sexta-feira.