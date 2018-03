Veja onde terá festa pelo aniversário de 325 anos de Curitiba

Uma ampla programação, com festas em todas as Ruas da Cidadania e ações nos bairros, marcará os dias de março, mês em que Curitiba completa 325 anos de fundação. O aniversário é só no dia 29 de março, mas as celebrações já tiveram início. “Teremos um mês inteiro de ações, com festas, sim, porque é preciso celebrar a cidade que amamos. Faremos isso nos nossos parques e nas Ruas da Cidadania espalhadas pelos bairros”, diz o prefeito Rafael Greca. O Parque Barigui vai receber uma grande festa de comemoração do aniversário da cidade, no dia 25 de março. No mesmo dia, o Parque Tanguá recebe apresentações culturais.

De hoje a 10 de março, as ações comemorativas do aniversário da cidade vão envolver o anúncio da reforma do prédio do Belvedere, no bairro São Francisco, e a entrega da revitalização do Centro de Esporte e Lazer (CEL) Dirceu Graeser, que fica na Praça Oswaldo Cruz.

No dia 12 de março, a festa será nas regionais Matriz e Tatuquara. No dia 22, será a vez das regionais Santa Felicidade e Pinheirinho comemorar os 325 anos de Curitiba. No dia seguinte, a festa toma conta das regionais Boqueirão e Fazendinha. À noite, às 19h30, será celebrado um casamento coletivo na Arena da Baixada.

A última semana de março terá eventos comemorativos todos os dias. No domingo, dia 25, as festas serão nos parques Barigui e Tanguá. A Regional Cajuru celebra o aniversário da cidade no dia 27 de março. No dia 28, começam a ser entregues os 25 novos ônibus biarticulados para Curitiba.

No dia do aniversário de Curitiba, será feita a inauguração da ala feminina do Hospital do Trabalhador. O espaço de mais de cinco mil metros quadrados será dedicado à saúde da mulher. Ao todo serão 88 novos leitos, sendo 30 de UTI e 58 de internamento.