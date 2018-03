Com erro do goleiro, Grêmio bate o Juventude e entra no G-8 do Gauchão

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio encontrava um jogo complicado, tinha dificuldades em atacar e nenhuma chance clara de gol. Até o goleiro Matheus Cavichioli, eleito melhor jogador do Gauchão do ano passado, cometer uma falha grave. Foi tentar driblar Jael num recuo, perdeu a bola e levou gol. Neste domingo (04) graças a pixotada do goleiro, o Grêmio fez 2 a 0 no Juventude, em Caxias do Sul, e entrou no G-8 do Gauchão. O segundo gol foi de Madson. Pela primeira vez no torneio, faltando agora duas rodadas para o fim, o time está na linha de classificados. Com 10 pontos, ocupa o oitavo lugar, que antes era do Juventude. Já o time da serra gaúcha soma nove pontos e caiu para o nono lugar. Na próxima quarta-feira, o Grêmio encara o São Paulo-RS, na Arena. Já o Juventude terá pela frente o São José-RS na quinta-feira. O goleiro Matheus Cavichioli foi eleito melhor jogador do Gauchão passado. Defendia o Novo Hamburgo. Mas neste domingo foi vilão da derrota do Juventude. Desatento, não viu a aproximação de Jael após um recuo, tentou driblar, perdeu a bola e sofreu gol de Jael. Antes ainda do fim do jogo, Matheus falhou de novo. Foi tentar puxar com o pé uma bola recuada para dentro da área, errou e acabou pegando com as mãos fora do local onde é permitido. Falta marcada e cartão amarelo recebido pelo camisa 1. O Grêmio que assumiu as rédeas da partida. Mesmo fora de casa, tentou atacar um recuado Juventude. E os flancos foram os caminhos encontrados. Com centro de campo congestionado, foi o lateral Madson a principal arma. Ele chegou ao fundo repetidas vezes, mas não conseguiu a melhor conclusão das jogadas. Cortez também chegou, mas em menor número de oportunidades, sempre auxiliado por Everton, que teve a melhor chance de gol do primeiro tempo, aos 40 minutos. A partida foi muito disputada. Cada palmo de campo parecia valer a vida dos atletas, dada força que colocaram em divididas. Sobrou vontade, faltou futebol. O suor por lances de combate ferrenho, normalmente sem violência, não foi acompanhado por jogadas de qualidade. Foi um festival de passes errados, domínios equivocados, quedas e trapalhadas. Hernane Brocador entrou no segundo tempo. O centroavante fez sua primeira partida com a camisa do Grêmio. Teve boa participação em um momento que o jogo já se estava decidido.