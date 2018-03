Projeto dobra a rede de gás natural em Curitiba

(foto: Divulgação/Compagás)

A Companhia Paranaense de Gás (Compagas), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, promove, nesta quarta-feira, uma audiência pública para apresentar para a população o projeto de ampliação da rede de gás na capital paranaense, que prevê a construção de 261 km de novos ramais de gás. O projeto mais que dobra a área de cobertura, que hoje já passa por trechos dee cerca de 20 bairros. Com a ampliação, a intenção é atingir até 48 bairros da Capital.

A ampliação se dará conforme aprovação do orçamento da Companhia e para o atendimento da demanda pela rede de distribuição, e está dividido em nove ramais, que contemplam bairros ainda não atendidos. “Para a definição dos novos trechos da rede em Curitiba, consideramos principalmente a localização dos futuros usuários e o zoneamento da cidade, visando expandir o fornecimento de gás nas áreas residenciais, comerciais e industriais”, explica Marco Aurélio Biesemeyer, gerente da Assessoria de Saúde, Meio Ambiente e Segurança (SMS) da Compagas.

A audiência pública acontece na qyarta-feira a partir das 19 horas, no SENAC Portão (Rua Calixto Razolini, 215).

Bairros da ampliação

Ahú, Bom Retiro, Mercês, São Francisco, Centro Cívico, Cabral, Hugo Lange, Alto da Rua XV, Cristo Rei, Centro, Juvevê, Vista Alegre, São João, Lamenha Pequena, Butiatuvinha, Orleans, Riviera, Augusta, São Miguel, Santa Quitéria, Seminário, Campo Comprido, CIC, Portão, Fazendinha, Capão Raso, Pinheirinho, Lindóia, Tatuquara, Campo do Santana, Caximba, Ganchinho, Sítio Cercado, Xaxim, Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer, Cajuru, Capão da Imbuia, Uberaba, Bacacheri, Tingui, Atuba, Santa Cândida, Barreirinha, Boa Vista, Pilarzinho e Abranches.