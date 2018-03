João Doria assiste clássico em SP, mas deixa estádio logo após apagão

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Santista, o prefeito João Doria (PSDB) foi ao Pacaembu acompanhar o clássico entre seu time do coração e o Corinthians neste domingo (4). No entanto, não ficou até o fim. Citando motivos de segurança, o político foi embora assim que os refletores do estádio desligaram durante um apagão no segundo tempo da partida, por volta dos 22 minutos. Doria acompanhou a partida desde o início em um dos três camarotes do Pacaembu, reservado à prefeitura -os outros dois ficam com cada um dos clubes. Quando deixou o estádio, o placar estava 1 a 0 para o Corinthians. Embora o político tenha saído assim que o estádio apresentou um problema de estrutura, a prefeitura iniciou uma investigação sobre os recorrentes problemas com a iluminação do Pacaembu. O secretário de Esportes Jorge Damião foi o encarregado de verificar esta questão. A assessoria de imprensa da prefeitura diz que a responsabilidade da geração de energia é do clube detentor do mando de campo. Ela também informa que tratou da questão ao longo da semana com o Santos, mandante deste clássico. Em contato com a reportagem, por meio de assessoria de imprensa, o Santos disse que são se pronunciaria oficialmente sobre a queda de energia. O clube, porém, afirmou que a responsabilidade dos geradores pertence à prefeitura de São Paulo, que aluga o estádio. O apagão deste domingo foi o quinto apresentado no Pacaembu em 2018. Anteriormente, os jogos entre Palmeiras e Portuguesa (19/01), São Caetano e Corinthians (21/01), Corinthians e Ferroviária (24/01) e Corinthians e São Paulo (27/01) também tiveram falhas na iluminação, embora nos dois últimos a partida não tenha sido interrompida pelos problemas. O Pacaembu teve outros três jogos em 2018, estes sem problemas com falta de energia: Corinthians x Ponte Preta, Santos x Ituano e São Paulo x Flamengo -final da Copinha, realizada pela manhã.