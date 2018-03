Acidentes de trânsito ocorrem a todo minuto no Paraná (foto: Franklin de Freitas)

Entre agosto de 2017 e a última sexta-feira o Corpo de Bombeiros atendeu 29.240 acidentes de trânsito em todo o Estado, tendo registrado 25.659 feridos e 865 mortes. Com isso, temos uma média de 137 atendimentos por dia (ou ainda um acidente a cada 10 minutos), com quatro óbitos diários.

Um outro estudo, realizado pela seguradora Liberty Seguros, mostra que entre agosto de 2016 e julho de 2017, o Estado registrou 12.525 sinistros, o quinto maior número do país, equivalente a 8% do volume nacional. Apenas São Paulo (43.153 casos), Rio Grande do Sul (20.112), Santa Catarina (19.871) e Minas Gerais (16.896) ficam na frente.

O estudo da Liberty, com sua base de clientes revela que, no Paraná, os jovens — de 18 a 24 anos — cometem 7,29% dos acidentes, número que fica meio ponto percentual acima da média nacional, de 6,72%. Quando comparados a condutores de outras faixas etárias, os motoristas de até 25 anos são responsáveis pela maior parte dos acidentes com indenização total (respondendo por 18%).