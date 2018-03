Moradores do Cabral pedem lombada urgente

Rua pacata é usada por veículos em alta velocidade (foto: Franklin de Freitas)

Moradores da Rua Clóvis Beviláqua, no Cabral, em Curitiba, querem a instalação de uma lombada ou outro mecanismo que impeça a passagem de veículos em alta velocidade. E isso vem ocorrendo com frequência, contam.

A Clóvis Beviláqua é uma pacata rua residencial, localizada atrás do Graciosa Country Club. O problema, é que ela fica entre duas vias de grande movimento — a Munhoz da Rocha e a Flávio Dalegrave — e costuma ser usada por quem quer cortar caminho entre uma via e outra.

A Munhoz da Rocha é a rua que dá acesso ao bairro Bacacheri, e continua como Erasto Gaertner depois da linha do trem. Seu trâqnsito é quase sempre intenso.

A Flávio Dalegrave recebe o tráfego entre o Hugo Lange e Alto da XV e o Juvevê e Cabral, além de dar acesso para quem vai até o campus Agrárias da UFPR ou à rua Anita Garibaldi.

Segundo os moradores da Clóvis Beviláqua, muitos vezes os carros acessam abruptamente a via saindo destas outras vias, e alguns não reduzem a velocidade quando cruzam as três quadras da via. A rua até tem lombadas, mas só elas não têm resolvido o drama.