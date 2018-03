Moradores do CIC aproveitam o sol para secar os móveis (foto: Franklin de Freitas)

As “águas de março”, que chegaram com força e deixaram vários estragos em Curitiba, não devem dar trégua ao menos até o meio desta semana. Segundo a previsão do site Climatempo, entre hoje e amanhã, deve chover mais 53 milímetros (mm). Esse volume deve cair sobre um chão que já está encharcado. Em apenas 12 horas, de sábado para domingo, choveu quase 70,2 milímetros na Capital — mais da metade da média histórica de chuvas de 140 mm, medida pelo Simepar para todo o mês de março.

Em Curitiba a manhã desta segunda (5) começa com 18º e a tarde os termômetros devem chegar a 28º. Concretizando-se essa previsão, a situação das 300 casas que foram invadidas pela enxurrada neste fim de semana pode piorar. Ao todo, 200 pessoas ficaram desalojadas.

Interior

Desde o dia 1º de março, quando as chuvas começaram no estado, entrando pelo Oeste, quatro municípios tiveram situações de emergência. No dia 1º, choveu em Cascavel 103 mm — média histórica do mês é de 142 mm —, afetando 32 pessoas. Em Capitão Leônidas Marques, 18 pessoas tiveram as casas inundadas. Na sexta, dia 2, a chuva fez estragos no Litoral do estado. Em Paranaguá, 100 pessoas foram afetadas por alagamentos.